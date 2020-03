Il giocatore principe acclamato da tutti è sempre lui Paul Pogba, un ritorno dall’effetto romantico ed esplosivo. I bianconeri hanno più di un asso nella manica: sanno della volontà del centrocampista di lasciare il Manchester United per fare ritorno a Torino, inoltre i rapporti con il suo agente Mino Raiola sono ottimi. Tutte le basi per indirizzare la trattiva ci sono, ma attenzione al Real Madrid, che qualora decidesse di alzare la posta in gioca con il suo strapotere economico, la strada per la vittoria diventerebbe più ardua.