Paulha giocato per 20 minuti allo Stadium nella gara contro il Lecce. Si sono potuti vedere dei lampi del vero Paul, quello che incantava tutti i tifosi nella sua prima parte dell'avventura con la maglia della. Qualche dribbling, un calcio di punizione dal limite dell'area, delle cavalcate e alcuni intercetti importanti. Venti minuti soltanto ma in cui i tifosi si sono scatenati, ricordando quello che era stato il vero Paul Pogba e che ora sognano possa ritornare. In gallery le reazioni dei tifosi.