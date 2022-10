Dopo aver toccato il momento più basso, la Juventus è ripartita dalla sofferta vittoria del derby. Per rilanciarsi a tutti gli effetti avrà però bisogno dei giocatori più rappresentativi.L'infortunio al ginocchio e le problematiche successive hanno impedito che Paul si riprendesse in mano la squadra. Dopo una lunga attesa e le polemiche a seguito della decisione iniziale di non operarsi,con la speranza di essere a disposizione - almeno per uno spezzone di partita - nella trasferta in Portogallo contro il, in programma il 25 ottobre.VIA ALLA TERZA FASE - Superata sia la prima fase, quella del lavoro in palestra e piscina sia la seconda, ovvero il ritorno in campo,. Quella decisiva che segnerà il rientro con il resto del gruppo.Tanto che, scrive il quotidiano, dagli ambienti della nazionale francese filtra ottimismo sullo juventino anche in ottica mondiale. "Per fortuna ora è finita. Tornerà presto in campo per la sua Juve", ha detto il suo agente, Rafaela Pimenta. Un sentimento che anche tutto il popolo bianconero prova, che per anni ha sperato nel ritorno di Pogba e nel momento in cui finalmente questo è avvenuto, ha dovuto aumentare l'attesa.