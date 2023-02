Come racconta il Corriere dello Sport, per Chiesa servirà "prudenza", così come per Paul Pogba, di cui ha parlato Francesco Calvo: "si sta allenando con regolarità, ormai è in gruppo, speriamo di averlo il più presto possibile - ha spiegato nel prepartita, facendo poi il punto sul momento attuale della Juve, dentro e fuori dal campo - Presenteremo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei primi giorni della prossima settimana, entro i termini previsti. Questa situazione un impatto ce l'ha avuto, ma adesso la squadra è concentrata sul campo, lo sta dimostrando. Siamo su due binari, è la società a gestire le cose fuori dal campo".