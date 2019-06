L’arrivo di Adrien Rabiot a parametro zero non esclude a priori l’acquisto di Paul Pogba. Il top player del Manchester United è il primissimo obiettivo della Juventus a centrocampo, in attesa di chiarire alcune situazioni calde sul mercato in uscita (da Sami Khedira a Blaise Matuidi). Per arrivare al “Polpo” ci sono però delle tempistiche piuttosto rigide: l’affare dovrà essere chiuso entro i prossimi 48 giorni. Come ricorda infatti AS, quotidiano vicino al Real Madrid (l’altro club interessato fortemente a Pogba), il mercato in entrata in Premier League chiuderà l’8 agosto e dopo quella data lo United non avrà la possibilità di trovare un eventuale sostituto di Pogba. Sono le settimane più calde per il #Pogback: se la Juve vuole accelerare, deve farlo adesso.