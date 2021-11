La prestazione dicontro lo Zenit San Pietroburgo non è passata inosservata. Ha impressionato anche i colleghi, ancora in campo e non. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'argentino avrebbe ricevuto i complimenti, via messaggio, di. Ma quello che stuzzica maggiormente i tifosi, e li fa sognare, porta la firma diIl centrocampista francese è in scadenza, dalsarà svincolato e su di lui ci sono le big di mezza Europa. Tra queste non manca la, pronta a giocarsi la carta del Decreto Crescita per convincerlo ritornare a Torino.Il rapporto tra Dybala e Pogba è speciale (la scorsa estate sono andati), ma la speranza dei tifosi è che in quel messaggio si sia accennato anche a un ipotetico futuro insieme nella Juventus. Il francese, come scritto nei giorni scorsi dalla Gazzetta, avrebbe detto al suo agente,, di privilegiare la soluzione bianconera rispetto alle altre opportunità (su tutte, Real Madrid e Psg).L'unico nodo resta quello economico: Pogba guadagnaal Manchester United. La Juventus riuscirebbe a presentare un'offerta simile solamente con un triennale, forte delche consente di risparmiare il 50% sulle tasse.