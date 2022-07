"Che bello rivedervi". Questa la caption con cui Paulha accompagnato il primo video pubblicato su Instagram dopo il suo arrivo a Torino, intorno alle 17.30 di oggi. Forte, evidentemente, l'emozione del centrocampista francese, che dopo l'atterraggio all'aeroporto di Caselle si è subito diretto allaper salutare i tanti tifosi che non aspettavano altro che lui, firmando anche gli autografi. Prima di partire in auto, però, anche una brevissima sosta nei pressi dello scalo torinese: sceso dalla sua auto, il Polpo ha salutato le tante persone presenti in zona - letteralmente in delirio - battendosi la mano sul petto, quasi a voler rimarcare come la scelta di tornare allasia stata dettata soprattutto dal cuore.Immancabile, poi, il suo messaggio ai canali ufficiali del club bianconero: "Sono tornato, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di indossare di nuovo la maglia della Juventus".