Come racconta il Corriere dello Sport,salterà tutte le(15 di campionato e 6 in Europa) prima della pausa per il Mondiale. Il sogno di andare in Qatar per il Polpo è destinato a rimanere tale: per inseguirlo aveva rinunciato all’operazione al ginocchio destro, dopo l’infortunio in tournée negli Usa, andando anche contro le aspettative e i consigli della società e dei medici. La Francia prima della Juve, non quanto ci si attendesse insomma. L’operazione immediata a fine luglio, gli avrebbe permesso di essere in campo a quest’epoca. Invece la scelta della terapia conservativa non si è rivelata vincente.