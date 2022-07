Trattasi di lesione al menisco. Paulsi ferma, lo farà probabilmente per qualche settimana: tramite una nota ufficiale è stata resa nota la condizione del centrocampista francese, ieri a bordocampo ad assistere all'allenamento dei compagni. E oggi no, non sull'aereo che ha portato i bianconeri a Dallas per la partita con il Barcellona.Ma quando può tornare in campo, Pogba? Di solito, le lesioni del menisco laterali si risolvono in 30 giorni. Dopo un mese c'è il ritorno in campo, anche a livello agonistico. Chiaro: varia di caso in caso. Però il rischio di non vederlo in campo nella prima di campionato è alto.