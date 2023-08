Ormai è lì, ad un passo. Il rientro in campo di Paulè sempre più vicino. Il francese sta reggendo bene ai carichi di lavoro sempre più pesanti: il ginocchio non dà problemi e anche la muscolatura sembra rispondere alla meglio. Certo, la macchina è ancora arrugginita, non ci si aspetto un suo esordio imminente dal primo minuto. Già contro il, però, potrebbero arrivare i primi minuti ufficiali della stagione 2023/2024.Il miglioramento delle condizioni fisiche di Paul Pogba è direttamente proporzionale all’interesse del calcio arabo nei suoi confronti, secondo quanto riporta Gazzetta. Dopo il viaggio ae il contatto diretto con l’, dunque, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della telenovela.Secondo la Rosea sarebbe prontoper garantirsi Pogba per tre anni. Inoltre, da sottolineare che il mercato arabo chiude il. Da parte della Juventus, in caso di offerta, non si alzerebbero certo le barricate per trattenerlo.