Come racconta Gazzetta, per, a caldo l’idea della Juventus era quella di ricorrere subito all’intervento, già negli Stati Uniti, per cercare di accelerare il rientro in campo. Ora però ha prevalso un’altra linea, ovvero quella di farlo rientrare in Europa per sottoporlo a un nuovo e approfondito consulto prima di decidere la strada da intraprendere. Viste le condizioni di Pogba l’intervento sembra inevitabile, anche perché permetterebbe di risolvere in via definitiva un problema che il giocatore si porta dietro da quando era al Manchester United. Però prima di prendere una decisione verrà valutata ogni possibilità.