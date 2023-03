Finalmente l’equilibrio. L’ultima parte del campionato ha dimostrato che a centrocampo laha finalmente trovato le giuste pedine e un modo di lavorare insieme che sta dando i risultati sperati. Dopo le ultime stagioni dove la mediana era stata indicata come il maggiore dei problemi, adesso il reparto sta dando le giuste risposte.Quindi no, non ci sarà nessuna rivoluzione a centrocampo in vista della prossima stagione. Qualche aggiustamento, magari, e alcuni protagonisti che rimarranno, mentre il futuro di altri è ancora in bilico.