Quale sarà il futuro di Paul Pogba? La Juve lo sogna, ma il Real Madrid ora fa sul serio. Secondo quanto riportato in Francia, Zidane sta provando a convincere il proprio presidente Florentino Perez a puntare sul centrocampista francese del Manchester United nella prossima stagione. Il tecnico dei blancos ha incontrato già Raiola, ma è il presidente delle Merengues che ora frena, in quanto è poco propenso a fare affari con l'agente, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic. Situazione in stand-by insomma, con la Juve sullo sfondo