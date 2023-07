Paulha comunicato alla dirigenza bianconera la sua volontà di rimanere a Torino anche nella prossima stagione. Nonostante le forti tentazioni dall'lo stessero ingolosendo. Avrebbe rassicurato anche i compagni in vista della stagione che dovrebbe essere quella del suo riscatto, dopo i molteplici infortuni che lo hanno tenuto ai box nella passata stagione non permettendogli di fornire l'apporto sperato.Paul vuole restare, ma il suo stato di forma è ancora precario. Lo dimostrano le sedute ancora personalizzate al JMedical. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.e la Juve aspetta il vero Paul, quello che può fare la differenza. Pogbadove sono già programmati impegni di sponsor che prevedono la sua presenza, anche se difficilmente sarà in grado di scendere in campo nel test inaugurale col Barcellona. Il mirino, dunque, è puntato su Juventus-Milan della notte italiana del 28 luglio. A Los Angeles dovrebbe esordire in bianconero per questa stagione nuova. Chiaramente sirene arabe permettendo.