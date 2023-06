In piscina, di corsa e in palestra. Paulha già iniziato il suo 2023/24 calcistico. Dopo un anno trascorso quasi interamente ai box, infatti, il Polpo ha messo nel mirino il prossimo 2 luglio, quando tornerà alla Continassa con 8 giorni d’anticipo rispetto alla data del raduno per iniziare a sudare con i preparatori bianconeri insieme agli altri giocatori reduci da infortuni. L’obiettivo è recuperare il tempo perduto e lasciarsi definitivamente alle spalle problemi fisici e critiche. E Allegri lo aspetta a Torino per capire come si ripresenterà, in quanto tempo potrà recuperare la forma migliore e quanto potrà essere utile alla squadra nella stagione che verrà, sottolinea la Gazzetta dello Sport.Dei dubbi sulla sua integrità ci sono e non è facile capire oggi quale potrà essere il suo contributo, perché con un Pogba al top sarebbe tutto diverso. In forma garantisce corsa, classe, colpi e gol, ma deve essere anche affidabile dal punto di vista fisico. Anche perché resta "un’altra questione: il suo stipendio in un club che deve ridurre il monte ingaggi è fuori portata.Anche se Pogba ha già fatto sapere che la sua intenzione è di non prendere in considerazione eventuali altre destinazioni". Se Pogba si farà tentare, però, il discorso cambierebbe e tra i profili che piacciono c’è anche Cesaredel Chelsea.