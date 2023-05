Dunque, quando tornerà titolare Paul? Secondo Tuttosport sarebbe sconsigliabile prendersi dei rischi nella serata di domani, quando la Juventus ospiterà la Cremonese a soli quattro giorni da una gara di ritorno al Sanchez-Pizjuan che si annuncia rovente. Lo stesso discorso varrebbe per i successivi appuntamenti in agenda, qualora i bianconeri centrassero l’accesso alla finalissima di Budapest a fine mese. In quel caso, chissà, Udinese-Juventus del 4 giugno potrebbe regalare una sorpresa tra i titolari.