Spera nella panchina, Paul. Che l’ultima volta in cui è stato campo risale al 5 marzo e fu proprio all’Olimpico di Roma. Come riporta Gazzetta, già domani, la Juventus spera di rivedere Paul ancora nella Capitale, stavolta contro la Lazio. Una sorpresa nell’uovo di Pasqua, da aprire con un giorno d’anticipo.Il francese, così come Leonardo Bonucci, si è allenato regolarmente in gruppo anche ieri. Dunque, cresce l’ottimismo per una convocazione che manca da ormai oltre un mese. Oggi ci sarà il test definitivo, poi Allegri diramerà la lista dei convocati. Se tutto va per il meglio, Pogba potrebbe andare in panchina.