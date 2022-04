La Juventus sicuramente in estate punterà ad un rinforzo di grande livello a centrocampo. Il sogno dei tifosi è Paul Pogba rimasto nel cuore dei tifosi e ancora legato a Torino. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Manchester United al termine di questa stagione. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport l'affare non è impossibile ma si potrebbe riuscire a riportare a Torino il centrocampista francese soltanto alle condizioni imposte dalla Juventus.