Paulpuò rientrare già contro la Lazio? Il centrocampista francese ha sentito tirare nel corso della gara contro l'Empoli, attorno al minuto 89, probabilmente a causa di un appoggio sbagliato. Per fortuna le condizioni di Paul non sembrano essere gravi e potrebbe rientrare secondo il Corriere dello Sport già per la gara contro la Lazio.