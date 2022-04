L'operazione non è certamente delle più semplici, almeno a livello economico. C'è un fattore, però, grazie a cui la Juve potrebbe convincere a un clamoroso ritorno Paul Pogba, ormai in uscita dal Manchester United. Si tratta di Massimiliano Allegri, che stando a Tuttosport ha sempre avuto un ottimo rapporto con il centrocampista francese. La stima reciproca è rimasta intatta, tanto che secondo il quotidiano sarebbe stato proprio il tecnico livornese a insistere con la società per tenere tra quelle possibili l'opzione di un ritorno del classe 1993, nonostante le difficoltà insite nell'affare.