Come racconta Gazzetta, la missione di Cherubini ha una doppia valenza: certificare i costi di Jorginho che tanto piace ad Allegri e capire se è davvero possibile ingaggiarlo insieme a Pogba. A riguardo va precisato che la trattativa con la rappresentante del nazionale francese procede in maniera molto positiva, nonostante una differenza economica ancora significativa. Ma dietro Pogba c’è sempre il Psg con le sue ricche offerte (un triennale da oltre 12 milioni netti a stagione) e a Torino non vogliono dare nulla per scontato. La voglia di Paul è esplicita, ma in questa fase è bene cautelarsi su tutti i fronti.