Niente foto e autografi per #Pogba



“Scusatemi, non ho la testa” pic.twitter.com/hvjp35JHvZ — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 13, 2023

Ha da poco lasciato il JMedical Paulper gli accertamenti medici dopo l'infortunio rimediato nel corso della seduta di rifinitura di ieri mattina. Il centrocampista francese acclamato dai tifosi quando lasciava il centro medico bianconero si è scusato per aver negato loro selfie e autografi spiegando di non avere testa in questo momento. Il giocatore è parso emotivamente provato dall'ennesimo infortunio. Di seguito il video dal JMedical.