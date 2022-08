Paulsi è infortunato ancora prima di cominciare. Il centrocampista francese ha subito una lesione del menisco del ginocchio destro durante la tournée negli Stati Uniti da cui aveva fatto rientro anticipato per recarsi aper il consulto medico decisivo e alla fine si è optato per una terapia conservativa in modo che il numero 10 della Juventus potesse disputare i Mondiali in Qatar il prossimo inverno salvo ricadute.Paul mette nel mirino il rientro in campo per la gara contro lain programma l'11 settembre come riferisce Tuttosport. Nel frattempo si dedica a terapie in palestra e in piscina, proprio per questo ieri è stato avvistato al. Nel frattempo Pogba continua a fare il tifo per i. Lunedì era in tribuna insieme alla moglieed ha postato sui suoi profili Instagram tutta l'esultanza al gol di Di Maria ed alla doppietta di Vlahovic. Avvisato allo Stadium con la, presentata durante la tournée negli Usa e acquistabile soltanto negli States. La bandana in testa per coprire il nuovo taglio di capelli e gli occhiali da sole. Poi si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il tiktokerLame.