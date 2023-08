Mezz'ora contro il Bologna per rimettere piede in campo dopo l'infortunio e provare davvero a ritrovare quello straordinario giocatore smarrito tra un infortunio e l'altro. Sogni di rinascita, dunque, alimentati dalla presenza e da quella qualità che non ha mai perso, che ha innescato il gol del pareggio. Anche all'inizio del suo rientro riesce ad incidere, ma se in forma fa davvero la differenza., scrive Tuttosport, analizzando la sua trasformazione.Da tempo dispensa fiducia e ottimismo non soltanto con le parole ma anche con lo sguardo finalmente riacceso come ai tempi d’oro e nel mondo Juve se lo augurano tutti. Un'attesa lunga più di un anno, ma averlo a disposizione può essere il valore aggiunto per puntare davvero con convinzione allo scudetto. Tutto a meno che... non arrivi una chiamata, dall’Arabia. Il mercato lì chiude il 7 settembre e la Saudi League punta ancora il 10 della Juventus.? Alla Continassa - si legge - a quel punto ci penserebbero eccome perché il ragazzo costa tantissimo di ingaggio, 8 milioni di base più eventuali bonus, mentre sul domani dal punto di vista dell’integrità fisica non ci sono certezze. Sul vero Pogba ci sperano tutti, ma qualche incastro deve ancora arrivare e la parola d'ordine sarà solo una: