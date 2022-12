Sono i giorni dei rientri. E lo saranno anche per Paul. Il centrocampista francese si è rintanato nel luogo del cuore: Miami. L'ha fatto per tornare al lavoro in un certo clima e - soprattutto - per concentrarsi al massimo sul recupero fisico, dopo aver vissuto la prima parte di stagione totalmente da spettatore.Oltre al suo personal trainer, Pogba si è allenato sotto consiglio e supervisione di uno dei fisioterapisti della Juventus, volato negli USA con Paul per aiutarlo a tornare quanto prima. Già, ma quando sarà di nuovo in gruppo? Presto. Molto presto. Già settimana prossima potrebbe nuovamente svolgere una parte della seduta con i compagni. Poi sarà da testare in campo.Così come per Chiesa, Allegri vuole dargli spazio in alcuni spezzoni specifici, per testarlo dal punto di vista atletico, fisico e anche mentale. C'è ancora incertezza per poter dire il giorno esatto in cui questa prova arriverà, ma di sicuro l'attesa sta per finire e Pogba sta per tornare a indossare la maglia della Juventus. Un passo alla volta, gennaio è dietro l'angolo. E assomiglia a un super sospiro di sollievo.