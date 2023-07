Paul, il centro di attenzione della Juventus. La sua presenza sul campo è vista come una speranza, poiché Cristianoha ribadito la sua importanza per le qualità, l'esperienza e la capacità di trascinare i giovani. La società bianconera sta valutando attentamente la sua situazione sia dal punto di vista finanziario che per la pianificazione della preparazione. La domanda riguarda la sua partecipazione alla tournée negli Stati Uniti, che partirà domani. La probabilità che Pogba vi partecipi sembra essere alta, ma la sua possibilità di giocare nella seconda sfida del Soccer Champions Tour, contro il Milan il 28 luglio, sembra meno probabile. La Juventus non vuole correre rischi con la sua condizione fisica, anche se sembra migliorare, come dimostrato dai video delle sue riprese ad alta intensità sulle sabbie postati su Instagram.Portare Pogba negli Stati Uniti, anche se non dovesse giocare, avrebbe comunque vantaggi. Potrebbe lavorare con i compagni, affinare l'intesa e ricoprire il ruolo di leader che gli è stato assegnato da Giuntoli. Se le attrezzature del centro medico J Medical, come la vasca di sabbia per i cambi di direzione, saranno fondamentali per la sua preparazione, Pogba resterà alla Continassa. In caso contrario, la Juventus potrà disporre di strutture di alto livello negli Stati Uniti e partire con i compagni. L'importanza di Pogba per la Juventus riguarda anche la ricerca della sostenibilità finanziaria. Nonostante il decreto crescita abbia permesso il suo ingaggio nella scorsa stagione, il suo stipendio è uno dei più alti del bilancio bianconero: 10,5 milioni lordi, che diventano 8 netti più bonus. La dirigenza ha iniziato a parlare con il suo entourage per esplorare la possibilità di una riduzione dell'ingaggio, rendendolo più sostenibile per il club. Questo potrebbe avvenire attraverso un rinnovo contrattuale o un riequilibrio tra parte fissa e bonus.Al momento, è al centro delle valutazioni e si spera che presto possa tornare al centro del campo per la squadra. Lo riporta Tuttosport.