Oltre a Gatti, Rugani, Alex Sandro, Locatelli e Kean, si è rivisto nuovamente alPaul, già presente ieri per svolgere i test atletici. Il francese, che è stato il primo a rientrare alla Continassa poco più di una settimana fa per recuperare al meglio dopo i problemi fisici, è stato accolto da grande entusiasmo. Subito dopo, anche Nicolò Fagioli è arrivato ale si è fermato con tutti i tifosi presenti per firmare gli autografi.- Il Polpo ha lasciato il JMedical intorno alle 12.00, acclamatissimo dai tifosi