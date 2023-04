Come racconta Gazzetta,avrebbe potuto debuttare in Europa League nell’andata con il Friburgo, ma un ritardo alla convocazione in ritiro fu punito da Allegri con l’esclusione dalla gara. Nei giorni successivi, l’ennesimo stop. La trasferta di Roma potrebbe essere il prodromo a un impiego più sostanziale giovedì prossimo nell’andata del quarto di finale contro lo Sporting. Perché ormai Max e i tifosi si saranno quasi abituati a dover fare a meno del francese, ma averlo abile e arruolato può essere una grande aggiunta nel finale di stagione. Dalla rincorsa in campionato, passando per la caccia a un trofeo tra Europa League e Coppa Italia.