La sua missione, ora, è necessariamente quella di trovare continuità. Per farlo, chiaramente, deve giocare, ma anche scrollarsi di dosso i fantasmi di quei problemi fisici che lo hanno tormentato a lungo, tanto da fargli perdere di fatto un'intera stagione. Un segnale positivo in questo senso per Paulè arrivato dal doppio allenamento di ieri (in campo al mattino e in palestra al pomeriggio): come rivela Tuttosport, per la prima volta il Polpo si è visto in campo senza la sua solita calzamaglia alla gamba destra, quella sorta diper il ginocchio operato che ha indossato per tutta la tournée americana con lae anche nelle sedute alla Continassa.- Stando al quotidiano, per lo staff medico non era considerata una misura strettamente necessaria: per il francese rappresentava più che altro una questione mentale, una specie di protezione - una coperta di Linus - per quell'articolazione che gli ha creato tanti problemi. Il fatto che ora vi abbia rinunciato è un altro passo importante verso la completa guarigione, non solo fisica ma anche di testa. Fondamentale per tornare a essere protagonista.