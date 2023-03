Ora che è tornato davvero Paul Pogba, si avvicina quello che nell'idea di Allegri era il centrocampo titolare. Escludendo Paredes, che ormai è ultimo nelle gerarchie del reparto, il tecnico pensa alla soluzione del "doppio francese", ovvero Pogba più Rabiot ai lati di Manuel Locatelli. Difficile che sarà questo il centrocampo contro la Roma ma come riporta la Gazzetta dello Sport, in futuro questo potrebbe essere il terzetto ideale per Allegri.