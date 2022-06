Come racconta Gazzetta, il primo obiettivo per la stagione 2022-23, già abbondantemente dichiarato, è lo scudetto, argomento di cui entrambi i candidati s’intendono parecchio. Pogba ne ha vinti 4 nei 4 anni in cui ha giocato nella Juventus, dal 2012 al 2016, due con Conte e due con Allegri, e poi ha interrotto la striscia quando è tornato in Inghilterra, perché con il Manchester United in campo nazionale si è fermato alla Coppa di Lega inglese. In Europa però ha conquistato un’Europa League, impreziosendo così la sua bacheca internazionale, dove brillano un Mondiale e una Nations League con la Francia.