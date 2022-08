Non andrà sotto i ferri, ma resterà comunque ai box per almeno cinque settimane, il periodo necessario per svolgere la terapia conservativa e recuperare dal problema al menisco accusato durante la tournée americana. Ma in fin dei conti, quali partite salterà Paul? Il centrocampista dellanon sarà certamente a disposizione per tutto il mese di agosto, e dunque per i match contro. Probabilmente il francese sarà da considerare out anche per le successive sfide contro, mentre non è da escludere che possa rivedersi in campo (o magari in panchina) per quella contro il, in programma il 18 settembre, quando inizierà a mettere nel mirino anche la