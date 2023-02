Laè spazientita dal nuovo infortunio di Paul. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport infatti la società sarebbe pronta a tagliare i bonus di squadra al giocatore, che attualmente li percepisce senza dare il suo contributo sul terreno di gioco. A quanto figura, in ogni caso, il francese al momento non sarebbe disposto a decurtarsi l’ingaggio nonostante il suo apporto sia stato pari a zero.