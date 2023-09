Nel caso di condanna con responsabilità a carico del calciatore, scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di rescindere il contratto di Paul Pogba, che pesa per oltre 10 milioni lordi a stagione nelle casse del club ed è sottoscritto fino al 2026. E comunque ci sarebbe la possibilità di stoppare i pagamenti per la durata della eventuale squalifica.Secondo l’accordo collettivo siglato da Figc, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori, 'In caso di squalifica per doping, la riduzione della Retribuzione, in alternativa all’azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all’intera Retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva".