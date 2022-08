Come racconta Gazzetta, perla prima ipotesi, dopo la visita negli Usa, era di un’operazione di sutura: la rottura è in una zona del menisco molto vascolarizzata e quando c’è sangue in questi casi è necessario suturare. Un intervento risolutivo quasi al cento per cento, ma che ha tempi di recupero più lunghi della meniscectomia: dai 3 ai 5 mesi di stop, che significherebbe per il Polpo addio Qatar e ritorno in campo con la Juve nel 2023. Per questo Paul non si rassegna e considera anche l’asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco.