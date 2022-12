Paulnon si ferma, nemmeno alla vigilia di Natale. Il centrocampista dellaha pubblicato una stories su Instagram in cui lo si vede sorridente, ma stanco e sudato dopo un allenamento in palestra, dove evidentemente sta proseguendo il suo percorso di recupero dall'infortunio. I bianconeri lo aspettano, con la speranza di rivederlo presto in campo dopo un'attesa più lunga del previsto.