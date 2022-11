Prosegue il recupero di Paul, nonostante attualmente sia in vacanza acon la famiglia ma con un occhio sempre sulla sua riabilitazione e sullache vuole tornare a riabbracciare presto. Dall'operazione al ginocchio destro di inizio novembre infatti Paul non ha mai smesso di allenarsi. Il 2, ha una voglia matta di tornare in campo dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione Mondiale con la Francia compreso.Nonostante sia in ferie in Florida Paul, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, si è portato in vacanza un membro dello staff di Massimilianoin modo da poter proseguire il suo recupero al meglio. Il centrocampista sta seguendo unLa prossima settimanadal professor Musahl per una visita di controllo.per presentarsi alla ripresa della preparazione: prima faràpoi si allenerà un po' per volta con i giocatori che non sono in Qatar. Massimiliano Allegri lo proverà in qualche amichevole, come accaduto per Federico Chiesa ma l'obiettivo è non forzare il suo rientro in campo.