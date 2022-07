Paulnon è sceso in campo con i compagni, durante l'ultima sessione di allenamento che si è svolta nella nottata italiana. Reduce dal colpo subìto al ginocchio, il centrocampista francese è rimasto ad osservare l'allenamento, come si vede dalle immagini condivise sui canali social dellaDalle stesse immagini, però, è possibile notare unsereno. Niente di grave, quindi: un piccolo problema, che richiede qualche giorno di stop prima di poter ricominciare. Improbabile, quindi, vederlo all'opera contro ilCome informa Gazzetta: "Lavoro in albergo e un po’ di piscina, poi un salto in campo per assistere all’allenamento dei compagni. Paul Pogba è rimasto a riposo per tenere sotto controllo il ginocchio destro, quello che ha iniziato a fargli male durante la seduta pomeridiana di sabato e che tiene in apprensione il popolo bianconero. “Sto bene”, ha detto il francese ai tifosi presenti, che si sono messi la fila per fare un selfie con lui".