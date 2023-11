De Bruyne x Pogba at the F1! pic.twitter.com/nGhPCswXGr — EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2023

Paul, ormai fuori dai radar bianconeri, non sarà all'Allianz Stadium nemmeno per. Il francese, infatti, è stato intercettato aldi Formula Uno adinsieme, tra gli altri, a Kevin De Bruyne del Manchester City e a Patrice Evra. Le immagini, che hanno subito fatto il giro dei social, non sono state particolarmente apprezzate dai tifosi della Vecchia Signora, che almeno oggi avrebbero preferito vederlo a Torino per sostenere quella che a tutti gli effetti è sempre la sua squadra. Guarda la foto qui sotto.