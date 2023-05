Le gambe non girano ancora come dovrebbero. Ma i piedi sono sempre gli stessi. E se c'è da gestire il pallone, la testa ragiona sempre da giocatore speciale. E, come scrive calciomercato.com, Paulsta tornando ed è come se si stesse già preparando alla prossima stagione. Non ha dubbi infatti Pogba, lo ha fatto capire già in tempi non sospetti. Tra tanti dubbi in ottica futura, lui vuole essere la certezza della Juve che verrà. Qualsiasi cosa accada, dentro e fuori dal campo, Paul ha deciso di restare alla Juve. Con l'obiettivo unico di lasciare il segno, di tornare a giocare ai livelli che gli competono nonostante un primo anno trascorso sostanzialmente tutto fermo ai box. Sono quindi settimane fondamentali per fare le prove generali in vista del vero ritorno che dovrà essere inevitabilmente rimandato alla prossima stagione.