Come racconta Gazzetta, ierinon si è allenato, in mattinata è rimasto in albergo mentre la squadra faceva l’ultima seduta a Los Angeles prima della partenza in serata per Dallas. Non è salito sul volo per il Texas e la Juventus ha diffuso un comunicato sulle sue condizioni: "Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica". La strada più probabile resta quella dell’intervento.