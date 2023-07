accolto, come sempre, da tanto entusiasmo ma forse anche con un po' di preoccupazione da parte dei tifosi della Juve. Nessuno può stare tranquillo da questo punto di vista in casa bianconera dopo quanto successo nell'ultima stagione e in generale negli ultimi anni, in cui il francese ha sempre dovuto convivere con problemi fisici.Il suo percorso di recupero dall'ultimo infortunio, come riferisce calciomercato.com, non è ancora completo.ad esempio il lavoro sulla sabbia per rafforzare stabilità e potenziare i muscoli) e all'interno della struttura sanitaria ci sono strumenti e macchinari che non sono presenti alla Continassa. Qualche dubbio infatti c'è anche sulla sua presenza negli Stati Uniti, dove la Juve affronterà tre amichevoli. Pogba potrebbe proseguire la sua preparazione a Torino.Tutto ruota attorno a Pogba, se ci sarà o no e in che misura, cambia chiaramente gli scenari. Vederlo impegnato con i colori bianconeri allontana infatti il corteggiamento dell'Al Itthiad e dell'Al Hilal che da tempo stanno provando a portarlo a suon di milioni in Arabia Saudita.