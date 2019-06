Il grande colpo a centrocampo su cui sta lavorando la Juventus si chiama Paul Pogba. Fabio Paratici ha riattivato i contatti per il francese da mesi, già prima che Ole Gunnar Solskjaer sostituisse José Mourinho come allenatore del Manchester United: un cambio in corsa che ha rallentato momentaneamente la corsa bianconera al "Polpo", senza però bloccarla del tutto. Sì, perché Pogba ha già manifestato il proprio desiderio di lasciare l'Inghilterra e tornerebbe più che volentieri a Torino. Consapevole della concorrenza del Real Madrid, la Juve proverà a convincere lo United a lasciar partire il giocatore, proponendo alcune contropartite tecniche (come Dybala) che possano abbattere un prezzo ben superiore ai 100 milioni di euro.