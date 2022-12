Non c'è preoccupazione, solo tanta voglia di tornare in campo e stupire. Ma il dato rimane, e quantomeno deve far riflettere. Al giro di boa di metà dicembre, come scrive Il Corriere dello Sport, Paulnon è ancora tornato a prendere confidenza con il terreno di gioco: per lui finora solosecondo il programma personalizzato seguito anche a Miami con un uomo dello staff medico della. Zero i passi di corsa sull'erba della Continassa, zero come i minuti di gioco accumulati in questa stagione, mentre il 4 gennaio, giorno della ripartenza del campionato, si avvicina sempre di più.La speranza, più che l'obiettivo, è sempre quella,. Tutto, però, dipenderà dai tempi necessari per passare alla prossima fase, per cui è indispensabile evitare rischi e forzature. Chiaramente, però, capire se esiste o meno la possibilità di contare (fin da subito) sul Polpo rappresenta uno snodo cruciale per i bianconeri, che da lì potranno fare anche alcuni ragionamenti di mercato: soltanto con lui a pieno regime, infatti, il club potrebbe pensare di aprire le porte d'uscita a Westone Adrien, altrimenti sarebbe importante non perdere nessuno, almeno a gennaio.