Paul Pogba non è partito con i compagni di squadra per la trasferta con il Nantes ma può comunque sorridere. In mattinata si è infatti allenato con il resto del gruppo e il suo rientro si avvicina. Possibile la convocazione per il derby contro il Torino, in programma martedì 28 febbraio. Intanto Paul sembra di buon umore come testimonia la foto pubblicata sui social in cui sorride, il suo ritorno, finalmente sembra più vicino.