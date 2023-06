Paulha parlato a Views parlando dei suoi infortuni e problemi di questa stagione. Le sue parole:"Gli infortuni occorsi quest’anno sono tutti dovuti a problemi mentali. Nessuna stagione mi aveva mai messo così tanto alla prova come questa. La mia vittoria più importante sarà superare una volta per tutte questi ostacoli extra sportivi".- Pogba si era fermato nel corso della tournée estiva, prima ancora di scendere in campo. Infortunio al menisco e ritardi sull'operazione. Nel corso della stagione però ha avuto numerosi problemi fisici, legati soprattutto agli adduttori. Ha giocato appena 10 partite con la maglia della Juventus,