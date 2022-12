Prima di tutto, mercato compreso, Federicoe Paul: come scrive Il Corriere dello Sport, ripartire da loro due rappresenta il grande obiettivo dellatra dicembre e gennaio, almeno per quanto riguarda il campo. L'esterno azzurro e il centrocampista francese saranno i primi veri acquisti bianconeri, pilastri di quellache in verità Massimilianocontava di avere a disposizione già da mesi. Per quanto riguarda il classe 1997, i segnali sono incoraggianti: per lui anche una doppietta nell'allenamento congiunto di ieri con la Primavera, in un periodo in cui, complice la sosta, ha potuto concentrarsi al massimo sul suo completo recupero verso la migliore condizione dopo gli spezzoni di partita prima del Mondiale.E se Chiesa è già tornato, Pogba tornerà. Dopo aver lavorato adurante le vacanze con un uomo dello staff bianconero, il Polpo sta continuando a seguire la sua tabella di marcia per provare a rientrare in gruppo già alla ripartenza del(e come lui anche Juan), con l'obiettivo concreto di sedersi in panchina per la partita del 4 gennaio contro la. Con lui sarà tutta un'altra Juve. Letteralmente, se è vero che il club si organizzerà sul mercato anche in base alle garanzie che saprà dare Paul...