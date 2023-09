Dopo la notte di paura e preoccupazione, quella tra domenica e lunedì,che dopo gli esami effettuati al JMedical, può sorridere, così come tutta la Juve. Nessuna lesione, solo un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. In questo senso, la pausa per le nazionali, in cui il francese sarebbe rimasto comunque a disposizione di Massimiliano Allegri, arriva nel momento giusto.L’auspicio è che il "sovraccarico" possa essere davvero derubricato a contrattempo e che il recupero possa essere rapido. Pogba, riferisce il Corriere dello SportLa prudenza, visti i precedenti di Paul, è sempre massima; il giocatore ha già iniziato le terapie e mercoledì, alla ripresa della preparazione, sarà alla Continassa. Si procederà con un programma specifico per evitare di sovraccaricare sia il ginocchio sia la schiena, quest'ultima uno dei punti deboli del francese.