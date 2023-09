Nella sua intervista ad Al Jazeera ( LEGGI QUI ) Paulha detto la sua anche sulla leadership nel calcio. Ecco le parole del centrocampista della: "Non so se sono un leader, penso che possano dirlo le altre persone. Io so che farei qualsiasi cosa per vincere, dare tutto, e faccio in modo che tutti quelli che mi sono attorno pensino la stessa cosa. Soddisfatto? Mai soddisfatto nella vita, voglio sempre di più. Sono felice, certo, ma non sono soddisfatto, siamo affamati. Guarda Cristiano, guarda: hanno sempre desiderio di provare qualcosa di più, dopo tutto quello che sono riusciti a raggiungere. Il calcio è così, è crudo, duro: puoi vincere qualcosa di grande, il giorno dopo non esisti più. Oggi vinci la Coppa del Mondo, domani Pogba non esiste più. Infortunato, giocatore finito, devi mostrare continuamente quanto vali".