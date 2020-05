1









La Juve vuole provare a prendere Paul Pogba, vero e proprio pallino di Fabio Partici. Il ds bianconero ha spiegato in una recente intervista che il grande ostacolo per riportare il francese a Torino è l'ingaggio alto. Per questo, come riporta Tuttosport, i bianconeri stanno lavorando per abbassare la richiesta economica dei Red Devils, inserendo contropartite tecniche. Sono quattro i bianconeri che interessano al club inglese: Pjanic, Douglas Costa, Rabiot e Ramsey. Con l’addio di qualcuno di questi giocatori si libera anche spazio salariale per l’ingaggio del francese.